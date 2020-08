Fiorentina, La Nazione sulla Primavera: "Coppa Italia, trionfo viola"

"Coppa Italia, trionfo viola". Questo il titolo con cui si apre la parte sportiva de La Nazione in edicola sulla vittoria della Coppa Italia Primavera per i ragazzi di Aquliani: "Primo trofeo della proprietà Commisso. Dutu batte il Verona con un colpo di testa. Felicità Aquilani: «Ho detto ai ragazzi di divertirsi». Fa festa la Fiorentina e in particolare fa festa dal New Jersey Rocco Commisso che, in attesa di fare grande la prima squadra, può esultare per il suo primo trofeo da presidente viola".