Fiorentina, La Nazione: "Taglio viola agli stipendi"

"Taglio viola agli stipendi". Questo il titolo con cui si apre la sezione sportiva de La Nazione in riferimento all'accordo raggiunto ieri pomeriggio tra il club gigliato e i giocatori. I giocatori rinunciano a una mensilità: risparmio di 4,3 milioni lordi. Nessuna cifra sul comunicato. In realtà la riduzione è stata di una mensilità e riguarda esclusivamente i giocatori. Anche lo staff però ha contribuito, perché i 6 mesi del primo anno saranno diluiti in 8 per lo slittamento del campionato".