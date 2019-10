Fiorentina, La Nazione: "Tocca a Boateng e Venuti scalpita"

© foto di Mattia Verdorale

"Tocca a Boateng e Venuti scalpita". Questo il titolo che appare a pagina 28 nella sezione sportiva de La Nazione che si apre sulla Fiorentina. In casa viola dopo lo stop di Caceres e Lirola e le squalifiche di Ribéry e Ranieri è arrivato il momento di cambiare: "Ecco come la Fiorentina cambierà volto contro il Sassuolo. Benassi e Zurkowski pronti per una linea di centrocampo che può cambiare volto a partita in corso. Molti ex viola non hanno capito la gestione dei cambi nel finale della partita".