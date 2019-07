© foto di Mattia Verdorale

"Tonali-De Paul a peso d'oro". Questo il titolo nelle pagine interne de La Nazione sulla Fiorentina e sul mercato viola in entrata: "Brescia e Udinese fanno il prezzo: per l'argentino ora servono 50 milioni. Il giovane centrocampista si ferma a 25. Pradè intanto conferma l'interesse per Pol Lirola: "Serve l'occasione giusta".