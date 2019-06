Fiorentina, La Nazione: "Torna Pradè, ora Montella"

© foto di Mattia Verdorale

"Torna Pradè. Ora Montella". Questo il titolo che La Nazione dedica in prima pagina alla Fiorentina che ieri ha annunciato il ritorno di Daniele Pradè come ds: "Pradè ha firmato per un anno. Domani sera incontro a New York fra il tecnico Commisso: si decide Batistuta dirigente, idea che affascina".