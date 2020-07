Fiorentina, La Nazione: "Una boccata di ossigeno"

"Una boccata di ossigeno". Questo il titolo con cui si apre la sezione sportiva all'interno delle pagine de La Nazione in edicola stamani in riferimento alla vittoria della Fiorentina contro il Parma: "Doppietta su rigore per Pulgar, poi il Parma accorcia (sempre dal dischetto) con Kucka. Paura per Ribery".