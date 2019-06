Fiorentina, La Repubblica-Firenze; "Effetto Commisso"

© foto di Mattia Verdorale

"Effetto Commisso, il primo test si parte con gli abbonamenti". Si apre così l'edizione odierna de La Repubblica-Firenze che in taglio basso titola così sulla Fiorentina: "Un video di trenta secondi per mettere insieme storia e futuro della Fiorentina. Uno spot motivazionale per dare il via alla campagna abbonamenti 2019/2020, la prima dell'era italoamericana, che parte ufficialmente oggi. Scorrono le immagini del Calcio storico con i colori dei quattro quartieri. E poi Giancarlo Antognoni, giocatore e dirigente".