© foto di Marco Frattino

L'edizione di Firenze del quotidiano la Repubblica fa il punto sul mercato della Fiorentina, con Vincenzo Montella che blinda Federico Chiesa - da tempo nel mirino della Juventus - in attesa dei colpi in entrata per potenziare la rosa a sua disposizione. "Attacco in costruzione tra mosse e strategie, rispunta Balotelli", è il titolo offerto dal quotidiano in edicola nel taglio basso della sua prima pagina. "Da esterno devo dire che è un calciatore con grosse potenzialità, ma da qui a dire che sarà della Fiorentina ce ne passa", ha invece detto ieri Montella su Balo.