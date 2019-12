Fiorentina, La Stampa: "A Torino Montella si gioca il futuro"

"La Fiorentina in crisi spera in Chiesa. A Torino Montella si gioca il futuro". Questo il titolo de La Stampa a pagina 37 sulla sfida di domenica tra granata e viola: "Dopo tre ko di fila sembra scemato l'entusiasmo per il progetto Commisso". Il momento è sicuramente delicato per tutte e due le squadre, anche se la Fiorentina sta facendo i conti con un'involuzione inattesa.