Fiorentina, QS: "Cholito d'oro, dubbio Boa: il risiko dei prestiti"

"Cholito d'oro, dubbio Boa: il risiko dei prestiti". Questo il titolo che il QS dedica alla Fiorentina. Il quotidiano approfondisce la questione dei prestiti in casa viola. La data ultima per le operazioni a titolo temporaneo sarebbe quella del 30 giugno che sicuramente andrà a slittare vista la disputa nei mesi estivi del campionato. Per quanto riguarda Giovanni Simeone, al termine del prestito il Cagliari verserà nelle casse viola i 17 milioni per l'obbligo di riscatto.