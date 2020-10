Fiorentina, QS: "E' già tempo degli esami"

Questo pomeriggio la Fiorentina è chiamata dall'impegno in trasferta. La squadra di Iachini scenderà in campo a Cesena contro lo Spezia per provare a scrollarsi di dosso la sconfitta in casa contro la Samp prima della pausa per le Nazionali. Questo il titolo in apertura del QS: "E' già tempo degli esami".

Doppio Ibra e Milan in vetta - "Il derby a Ibra. Doppietta e Inter affondata". Questo il titolo dedicato al Milan che ieri alle 18 ha superato 2-1 l'Inter nel derby conquistando la vetta solitaria della classifica.

Pari Juve - Pareggio amaro per la Juventus. La squadra di Andrea Pirlo non è andata oltre l'1-1 allo "Scida" contro il Crotone. Questo il titolo a riguardo: "Guizzo Morata, follia Chiesa: la Juve di Pirlo ha la spia rossa".