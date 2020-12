Fiorentina, QS: "Guarire con i tre punti, con il Genoa vietato sbagliare"

Il QS scrive di Fiorentina in vista della gara di stasera contro il Genoa: "Guarire con i tre punti, con il Genoa vietato sbagliare". I rossoblù, penultimi in classica, arrivano da quattro sconfitte consecutive e in settimana chiunque abbia parlato a nome della Fiorentina ha sottolineato che servirà solo vincere. I viola sono quart'ultimi e nessuno ha capito quali sono i guai veri in una rosa che ha così tanti nazionali, eppure annaspa assai quando si trova a dover superare le prime difficoltà: e il fatto che un allenatore esperto come Prandelli abbia insistito subito su concetti forti fa capire che la strada per ritrovarsi non sarà semplice. Infine c'è il problema di un attacco che non segna, col tecnico viola che ha chiarito di voler fare riferimento a Vlahovic in un modulo con Ribery e Callejon ispiratori tra le linee.