Fiorentina, QS in prima pagina: "Caccia al Boa"

"Caccia al Boa". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di QS. Il riferimento è alla Fiorentina che avrebbe messo nel mirino Kevin Prince Boateng per rinforzare il pacchetto offensivo. Il Sassuolo, proprietario del cartellino, avrebbe aperto per il prestito del giocatore.

Intreccio Lukaku - "L'Inter cresce aspettando i big. Giallo Lukaku". Questo invece il titolo dedicato all'Inter. I nerazzurri hanno battuto ai rigori il PSG nell'International Champions Cup ma attendono dal mercato la prima punta. Su Lukaku sarebbe piombata forte anche la Juventus e la situazione si complica.