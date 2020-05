Fiorentina, QS: "Ribery, tutto ok. E Cutrone si rimette in moto"

Prosegue la ripresa dei lavori in casa Fiorentina. Nella giornata di ieri si sono svolti i test medici in casa viola mentre un altro gruppo di giocatori ha effettuato corsa individuale sul terreno di gioco. Questo il titolo nelle pagine interne dell'edizione odierna di QS: "Ribery, tutto ok. E Cutrone si rimette in moto".