© foto di marik

"Chiesa ultimo atto, summit sul futuro", si legge questa mattina sulle colonne di Repubblica. Previsto in settimana l'incontro tra Joe Barone ed il padre del giocatore. Il futuro di Chiesa, si legge, è il solito tormentone estivo: il ragazzo non è solo l'oggetto del desiderio dei top club (soprattutto della Juventus) ma in questo caso, al contrario dei suoi predecessori, è un ragazzo che ha un legame particolare con la città di Firenze.