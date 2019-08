Fiorentina, Repubblica: "Nuovo modulo e il sogno Keita"

© foto di marik

"Nuovo modulo e il sogno Keita. Metamorfosi per l'attacco viola", si legge questa mattina sulla prima pagina di Repubblica edizione Firenze. Due colpi a centrocampo già piazzati, ora c'è l'esigenza di sistemare l'attacco. La Fiorentina sogna De Paul (40 milioni la richiesta dell'Udinese) ma sta lavorando su Keita Baldé in uscita dal Monaco. L'ex laziale due anni fa è stato ceduto da Lotito per 30 milioni poi nell'ultima stagione è stato in prestito all'Inter che ha deciso di non riscattarlo.