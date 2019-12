"Calcio e martello", questo il diktat di Giuseppe Iachini, nuovo allenatore della Fiorentina che ieri è stato presentato in conferenza stampa. Il nuovo tecnico gigliato, scrive Tuttosport, non si smentisci e tira fuori tutta la sua proverbiale grinta: "Ora li torchio per benino, ma oltre alla grinta voglio anche il bel gioco", ha detto Iachini nel giorno della sua presentazione.