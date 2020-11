Fiorentina, Iachini si gioca tutto. Il QS: "Prandelli è pronto"

A Parma stasera Beppe Iachini si gioca tutto con una Fiorentina molto simile a quella solita con il collaudato 3-5-2. Oltre al risultato sarà decisivo l'atteggiamento dei giocatori. Iachini sa bene di essere al bivio, come scrive il QS perché per la prima volta Rocco Commisso sta seriamente valutando la posizione dell'allenatore. E la sosta di campionato sarebbe un assit per il presidente. La soluzione, in caso di esonero, sembra portare al nome di Cesare Prandelli. Sicuramente Cesare ha lasciato buonissimi ricordi ma questa scelta ha il sapore di una mano tesa nei confronti di chi è rimasto deluso dalla crescita calcistica del club.