Fiorentina, Iachini si gioca tutto. La Gazzetta dello Sport: "Prandelli è pronto"

Sarà una Fiorentina degli ex? Iachini si gioca tutto con il Parma: in caso di sconfitta sarà esonero. "Prandelli è pronto" scrive La Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi. L’ex tecnico viola avrebbe già dato una disponibilità di massima a guidare la squadra con un contratto fino a giugno. Prandelli è amato dalla piazza e al momento è in pole. Contatti con Sarri e Spalletti ma il primo è intento a liberarsi dal contratto con la Juve, il secondo non vorrebbe rinunciare all'accordo che ancora lo lega all'Inter. Dietro Prandelli c'è Montella, le sue idee sarebbero perfetto per valorizzare la rosa ma Commisso, proprio pochi giorni fa aveva ammesso che confermare Montella nell’estate del 2019 è stato un grande errore. Le altre due opzioni portano a un altro ex, Paulo Sousa, e a Walter Mazzarri, cresciuto da calciatore nelle giovanili viola, che dopo aver chiuso il ciclo Torino sarebbe entusiasta di ripartire dalla 'sua' Fiorentina.