Fiorentina, il Corriere dello Sport - Stadio: "Torna a casa Badelj"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'apertura in prima pagina del Corriere dello Sport - Stadio è: "Torna a casa Badelj". Come scrive il quotidiano, Pradè vuole riportare il croato alla Fiorentina dal momento che il giocatore ha deciso di divorziare dalla Lazio. Badelj avrebbe rifiutato l'offerta di Bordeaux di Pauolo Sousa per dare la precedenza al club di Commisso: l'idea Fiorentina è diventata concreta.