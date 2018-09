© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Il tridente c’è". Titola così il Corriere Fiorentina in vista della trasferta di Napoli che attende la Fiorentina di mister Pioli. Pjaca, Simeone e Chiesa hanno tutti giocato in Nazionale. Buoni segnali per il tecnico viola, che deve decidere se calare subito i suoi tre assi.