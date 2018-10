Fiorentina, il Corriere Fiorentino titola su Chiesa: "Simulatore a chi?"

© foto di Federico De Luca

"Ma «simulatore» a chi?". Così il Corriere Fiorentino titola nelle proprie pagine sportive in merito a Federico Chiesa, accusato di lasciarsi cadere in area avversaria in occasione della sfida di domenica scorsa contro l'Atalanta. Chiesa è attualmente il calciatore che in A tenta più dribbling. Anche meglio di Cristiano Ronaldo, dunque: due dribbling riusciti di media a partita, mentre il portoghese si ferma a 1,3. Il numero 25 viola, in sette giornate di campionato, ha già subito 16 falli. Con una specifica: il dato tiene conto solo dei falli fischiati e non, tanto per intendersi, di tutte le altre botte. Per questo, la dirigenza viola, è decisa a difenderlo.