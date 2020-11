Fiorentina, il QS: "A Parma con Iachini, poi sarà rebus panchina"

vedi letture

Il QS in edicola questa mattina dedica uno spazio all'interno alla Fiorentina con il titolo seguente: "A Parma con Iachini, poi sarà rebus panchina". Non è ancora sicuro che in caso di vittoria in Emilia continui l'avventura viola dell'allenatore marchigiano, ma è normale che il risultato di sabato diventi importante se non fondamentale. La Fiorentina per ora ha preferito evitare strappi e l'ultima decisione è stata, come sempre, quella di Rocco Commisso.