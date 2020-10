Fiorentina, il QS lancia l'allarme: niente Ribery con l'Udinese

Secondo La Nazione, quella di oggi per Franck Ribery è solo una convocazione pro-forma. Uscito malconcio dopo la gara con lo Spezia, il francese ha provato a stringere i denti ma alla fine si è dovuto arrendere al dolore alla caviglia. Con ogni probabilità servirà attendere, pur volendo Ribery essere insieme al gruppo per far sentire la sua presenza e dispensare i soliti consigli. Difficile a questo punto ipotizzare un suo rientro, considerando che mercoledì si torna in campo per la sfida di Coppa Italia col Padova: più facile che il classe '83 metta nel mirino la Roma, tra una settimana.