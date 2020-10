Fiorentina, il QS lancia l'allarme: "Pezzella, caviglia ko e tanti rischi"

vedi letture

"Pezzella, caviglia ko e tanti rischi". Il QS lancia l'allarme nell'edizione odierna per la Fiorentina con l'ennesimo infortunio occorso al suo capitano contro l'Udinese. Dopo aver saltato le prime tre fare ora c'è allarme rosso con lo staff medico che vuole evitare di incorrere in un'ennesima ricaduta: esclusa, per adesso, l'ipotesi di un'operazione o di una pulizia dell'arto dolorante. Più probabile il ricorso ad un periodo di riposo e ad una terapia di tipo conservativo che potrebbe tenerlo lontano dai campi per un po'.