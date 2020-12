Fiorentina, il QS: "Lo scatto d'orgoglio di Ribery per scuotere la squadra"

Il QS in edicola questa mattina dedica al suo interno uno spazio alla Fiorentina con questo titolo: "Lo scatto d'orgoglio di Ribery per scuotere la squadra". Il francese è determinato, voglioso di non arrendersi e di trovare il riscatto di un'annata fin troppo complicata per il momento e a testimoniarlo è lui stesso con la frase pubblicata su Twitter: "Guarda in alto, alzati e non mollare mai". Un messaggio per se stesso, ma anche per squadra ed ambiente. Quando le cose non vanno per il verso giusto, uno come lui non può non essere visto come un leader, un riferimento dentro lo spogliatoio e sul campo di gioco. Ribery ha voluto spronare tutti per ribadire una volta di più il pieno coinvolgimento nella Fiorentina di Commisso.