Fiorentina, il QS si interroga: "13 nazionali e solo 9 punti: perché?"

vedi letture

Secondo il QS, la Fiorentina ha probabilmente ha il peggior rapporto in Europa fra numero di convocati in nazionale e punti in classifica. Trasformati, rimpiccioliti, contro il Genoa ce n'erano nove in campo: Dragowski, Caceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi, Castrovilli, Amrabat, Pulgar, Vlahovic (più un paio di monumenti come Ribery e Callejon). Fra i cinque cambi sono entrati Bonaventura, Kouame e Cutrone, altri tre in confidenza con le rispettive rappresentative. Con Quarta siamo a 13. Il discorso dell'età media giovane è, poi, sempre molto relativo: quella dei viola è di più di 26 anni, mentre quella del Milan, primo della classe, di 24,1. C'è evidentemente qualcosa che non funziona all'interno o nei dintorni dello spogliatoio e se le scontentezze si tramutano in rancori il rischio è di rovinare un ambiente. Tuttavia, contro il Genoa la rabbia finale è stata una scintilla rara: è il momento del bicchiere mezzo pieno.