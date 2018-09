© foto di Federico De Luca

L'edizione odierna del Quotidiano Sportivo, in prima pagina, si sofferma sulla questione portiere in casa Fiorentina: "A Napoli con il Drago", il titolo scelto dal quotidiano. Lafont ha infatti riassorbito la lesione e vorrebbe giocare, ma vincerà la prudenza e contro il Napoli ci sarà l'occasione dal 1' minuto per Drągowski.