Fiorentina, il QS titola su Chiesa: "In buona Fede"

© foto di Bonan

Il Quotidiano Sportivo in edicola riserva spazio a Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina nel mirino della critica per aver cercato il rigore contro l'Atalanta. "In buona Fede", titola il giornale che sottolinea il processo mediatico nei riguardi del calciatore nel giro della Nazionale italiana. Il club viola, però, lo difende.