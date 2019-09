Fiorentina-Juventus, Ribery sfida CR7: Pallone d'Oro 2013, ferita aperta

© foto di Federico De Luca

Sulle pagine di Tuttosport si parla delle sfida nella sfida fra Cristiano Ronaldo e Franck Ribery che andrà in scena questo pomeriggio al Franchi in occasione di Fiorentina e Juventus. Il primo incrocio fra le due stelle risale al Mondiale 2006, quando la Francia di Ribery strappò al Portogallo la finale, vinta poi dall'Italia. Poi un salto in avanti, fino all'aprile del 2012, quando Ribery con il suo Bayern eliminò il Real Madrid e conquistò la finale di Champions (gol di Ribery all'andata, rigore sbagliato da CR7 al ritorno). Il portoghese deve essersi legato al dito questa sconfitta, visto che negli anni successivi ha eliminato Ribery ed il Bayern segnando complessivamente 8 gol (due volte in semifinale ed una ai quarti). La sconfitta che brucia di più per Ribery è senza dubbio quella nella classifica del Pallone d'Oro del 2013: Ribery veniva dal triplete con il Bayern, ma fu Ronaldo a trionfare. "È stato un episodio difficile, incomprensibile. Vinsi tutti i trofei, non avrei potuto fare di più. Per me fu come un furto, un’ingiustizia", affermò all'epoca il francese. Una ferita ancora aperta.