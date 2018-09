Fiorentina ko a San Siro, il QS: "Così fa male"

© foto di Lazzerini

"Così fa male". Titola così il Quotidiano Sportivo in prima pagina, riferendosi alla sconfitta della Fiorentina a San Siro contro l'Inter per 2-1 nonostante un'ottima prestazione. "La Fiorentina gioca, l'Inter vince 2-1. Gol di Icardi su rigore 'regalato' dal Var. Chiesa fa meraviglie, ingenuità sul raddoppio di D'Ambrosio", si legge sul giornale in edicola.