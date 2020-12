Fiorentina, Kouamé non trova né gol né posizione. Corriere Fiorentino: "Lo spuntato"

"Lo spuntato". E' questo l'appellativo che il Corriere Fiorentino affibbia a Christian Kouamé, attaccante in crisi che non trova il gol e neanche la giusta posizione in campo. Nel match contro il Genoa in programma per domani il classe '95 cercherà il riscatto, dopo aver spiegato che gli va bene anche fare l'esterno, pur rimanendo un attaccante.