© foto di Pierpaolo

"Viola alla resa dei conti: più poteri a Montella". E' questo il titolo che si legge sulla prima pagina de La Nazione, che si sofferma proprio sulle vicende di casa Fiorentina dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia ad un passo dalla finale per mano dell'Atalanta. La svolta sarà questa: fare maggiore affidamento sulle capacità del nuovo allenatore, tornato per la sua seconda esperienza in Toscana.