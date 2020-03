Fiorentina, l'apertura del QS-La Nazione: "Caccia al gol nel silenzio"

"Caccia al gol nel silenzio", con questo titolo il QS-La Nazione apre le sue pagine sportive nel giorno della sfida, a porte chiuse, fra Udinese e Fiorentina. Le incognite del match a porte chiuse e i timori di Iachini. Previsioni impossibili, giocatori condizionati dal clima generale. Iachini: "Non sarà una partita di calcio". L'allenatore viola è preoccupato per il clima e dispiaciuto per il contesto in cui sarà disputato il match: "Ho giocato a porte chiuse e so cosa vuol dire".