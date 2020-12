Fiorentina, l'apertura del QS-La Nazione: "Che intrigo per Scamacca"

"Che intrigo per Scamacca", questo il titolo d'apertura del QS-La Nazione in edicola questa mattina. L'attaccante in forza al Genoa, ma di proprietà del Sassuolo, è uno degli obiettivi caldi della Fiorentina per il mercato di gennaio. I viola - si legge - hanno già parlato con gli emiliani che sono pronti a convincere il Genoa a lasciar partire la punta a gennaio.