© foto di Daniel Uccellierii

"Horror viola", questo il titolo d'apertura che troviamo questa mattina sulle colonne del QS-La Nazione. Viola ancora sconfitti, al Franchi passa il Milan: 1-0 per i rossoneri. Notte fonda per la Fiorentina: un punto in sei partite, la squadra precipita nel vuoto.

La Fiorentina adesso deve guardarsi le spalle

La squadra di Montella ancora non ha la matematica certezza di essere salva. La Fiorentina esce tra i fischi, il momento è delicato e non si intravede una soluzione.