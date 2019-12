"Ribaltone con sorriso", questo il titolo d'apertura del QS-La Nazione in edicola questa mattina. Ieri è iniziata l'era Iachini, con il nuovo tecnico viola che è stato presentato in conferenza stampa: "Poche parole, tanto lavoro per rialzarsi. Una squadra di lotta e organizzata, c'è della qualità, agirò sulla testa. Prometto tantissimo lavoro, Firenze è sempre una città speciale per me. Ho già parlato con i ragazzi. Chiesa esempio di attaccamento alla maglia".