© foto di marik

"Scatto per Politano", titola così il QS-La Nazione in edicola questa mattina. L'Inter chiede Biraghi, la Fiorentina apre all'affare e punta sull'esterno offensivo. Oggi, alle 18.15, il debutto stagionale in Coppa Italia: c'è il Monza di Berlusconi.