Fiorentina, l'apertura del QS-La Nazione: "Tre punti per sorridere"

Quaranta milioni di motivi per dire no

Trentacinque milioni di motivi per dire no. Addirittura quaranta. Nikola Milenkovic questa sera ha spiegato il perché. Il giovane difensore ex Partizan, prelevato dai viola a giugno 2017 per appena cinque milioni di euro, ha infatti già quintuplicato il suo valore. Anzi, dopo l'eurogol...