"Con Dragowski non si passa". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di QS. Il portiere polacco della Fiorentina è stato il protagonista assoluto nello 0-0 casalingo contro il Genoa neutralizzando il rigore a Criscito e compiendo diverse parate decisive, come quelle su Biraschi e su Pinamonti.

Ritorno a Napoli - "Sarri torna a Napoli, ma Higuain resta fuori". Questo il titolo invece sul posticipo di questa sera con la Juventus che giocherà al San Paolo contro il Napoli alle 20.45.

Mercato Inter - "Conte frena sul mercato: 'Non è arriva mezzo Real'". Questo invece il titolo sulle parole di ieri di Antonio Conte che ha parlato del mercato della sua Inter, comunque importante.