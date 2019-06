"E' l'ora degli affari". E' il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di QS. E' previsto infatti a breve il primo vertice di mercato fra il nuovo ds della Fiorentina Daniele Pradè e il mister viola Vincenzo Montella per preparare le strategie in vista della prossima stagione.

Totti lascia - E' notizia di ieri che Francesco Totti lascerà la Roma dopo 30 anni. L'ex numero 10 incontrerà la stampa domani per spiegare i motivi della sua decisione. Questo il titolo: "Totti ha detto stop. La Roma perde anche il suo re".

Italia femminile - In taglio alto viene dedicato invece un titolo alle ragazze dell'Italia impegnate nel Mondiale di Francia. Il quotidiano ha intervistato Carolina Morace. Questo il titolo: "Morace, carica Mondiale: 'Vedo le azzurre cattive, possono fare l'impresa'".