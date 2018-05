Fiorentina, La Nazione: "La carica dei 30mila"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"La carica dei 30mila". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Nazione in merito al momento della Fiorentina. Scatta il febbrone da bigliatto: Firenze risponde all'appello di Pioli e Salica. "Domenica tutti al Franchi", è stato questo il messaggio lanciato dai tifosi. Oltre diecimila i biglietti già venduti per la gara contro il Cagliari, l’ultima della stagione al Franchi prima del faccia a faccia di San Siro contro il Milan. Di questo passo, sarà abbattuto il tetto delle 30.000 presenze, puntando magari ad avvicinare il muro dei 34.381 spettatori fatto registrare contro il Benevento, nella domenica del dolore e della carezza verso il cielo per Astori. Firenze è pronta a scendere ancora una volta in campo al fianco della propria squadra, uno sprint collettivo verso quel sogno chiamato Europa che i giocatori sono riusciti ad alimentare fino ad oggi.