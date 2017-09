Fiorentina, La Nazione: "Pioli ha più alternative con Thereau e Lo Faso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Pioli ha più alternative con Thereau e Lo Faso". La Nazione di oggi si sofferma sugli ultimi acquisti della Fiorentina, stimando in termini percentuali i possibili titolari in attacco. Simeone sembra il prescelto per giocare sempre (o quasi) dal 1' col 60%, subito dopo viene l'esperto e duttile Thereau (20%), prima di Babacar e del giovane Lo Faso (entrambi col 20%).