Fiorentina, La Nazione sul mercato che verrà: "I messaggi di Pioli"

© foto di Federico De Luca

"I messaggi di Pioli". La Nazione di oggi torna sulle parole dell'allenatore della Fiorentina alla vigilia dell'ultima di campionato col Milan. "La società dice che non c'è bisogno di vendere, a noi serviranno rinforzi di personalità", ha dichiarato l'ex Lazio e Inter in conferenza stampa. Richieste già ben delineate, insomma, in vista della stagione che verrà. Con l'obiettivo di riportare i viola in Europa.