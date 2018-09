Fiorentina, la prima pagina de La Nazione: "Così non basta"

"Così non basta", titola nel suo inserto sportivo nazionale il Quotidiano Sportivo. Il giornale analizza la prova della Fiorentina scesa ieri in campo al San Paolo, e sconfitta di misura dai vice-campioni d'Italia a causa del gol di Insigne arrivato nel finale di partita. Ma nonostante ciò Pioli non cerca scuse, asserendo: "Dobbiamo dare di più".