Fiorentina, Mediacom Sponsor. Il QS-La Nazione: "Grazie assai"

© foto di marik

"Grazie assai", titola così, richiamando l'ormai noto ringraziamento del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, il QS-La Nazione in edicola questa mattina. Joe Barone, intervenuto ieri in conferenza stampa a margine della presentazione di Pulgar, ha annunciato che Mediacom sarà lo sponsor della Fiorentina per questa stagione. Commisso in questo modo aggiunge altri milioni per il mercato.