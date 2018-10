Fiorentina, Milenkovic tira più di tutti. QS lo esalta: "Il record di Nikola"

© foto di Lazzerini

Il QS parla di Fiorentina in prima pagina e titola "Il record di Nikola". Il soggetto in questione è Milenkovic che in Serie A risulta essere il difensore che tira di più in porta. Domani a Firenze arriva il Cagliari, Pioli per quanto riguarda la formazione ha il dubbio Pjaca-Mirallas.