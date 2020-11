Fiorentina, Pedro-mania in Brasile. Il QS: "A gennaio un affare da 16 mln"

E se il primo innesto a gennaio fosse Pedro? Così scrive il QS in edicola per quanto riguarda un possibile ritorno di Pedro Guillherme dal Flamengo alla Fiorentina. Il 31 dicembre il Flamengo dovrà versare alla Fiorentina 14 milioni + 2 di bonus (raggiunto) per riscattare il giocatore. Il Flamengo ovviamente vuole riscattare l'attaccante che sta vivendo un momento straordinario. Anche se riuscire a onorare l'accordo con i viola non è facile. Il club brasiliano vorrebbe avere la possibilità di pagare in modo dilazionato. Sono spuntate anche le prime voci di un possibile interessamento per il giocatore in Portogallo da parte di Sporting e Porto che potrebbero versare al Flamengo la cifra che serve per comprare il brasiliano dalla Fiorentina e farlo arrivare in Europa l'anno dopo. I viola da questa situazione hanno solo da guadagnarci.