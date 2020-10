Fiorentina, per il QS Callejon è l'uomo della provvidenza per Iachini

Il QS in edicola quest'oggi propone un approfondimento su José Callejon, definendolo "l'uomo della provvidenza". Anche se il suo spessore umano gli impone di avere rispetto per i compagni e la squadra, nel senso più profondo del termine. In caso di forfait di Ribery per domenica, il testimone passerebbe nelle mani dello spagnolo, voluto fortemente da Iachini. Questa settimana - informa il quotidiano - è stata utile all'ex Napoli per alzare il livello della sua condizione. Adesso c'è curiosità per capire quale sarà il suo impatto: "La Fiorentina, come detto, e Iachini, come auspicato, hanno la necessità di avere prima possibile un Callejon in versione napoletana. Uomo collante, ma anche determinante nella fase offensiva".