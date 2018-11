Fiorentina, Pioli a Bologna per il salto di qualità

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Viola da sbocciare. Pioli a Bologna per il salto di qualità", scrive questa mattina Tuttosport in vista della sfida fra Bologna e Fiorentina in programma questo pomeriggio al Dall'Ara. Senza Pellezza e Pjaca ma decisa a rilanciarsi in zona Europa per zittire anche le critiche dopo i troppi 1-1 subiti in rimonta. La Fiorentina a Bologna cerca quel successo che manca dal 30 settembre e che fuori casa manca addirittura dallo scorso maggio. Ceccherini o Laurini in difesa la posto di Pezzella, Mirallas, Eysseric e Gerson davanti per sostituire Pjaca.